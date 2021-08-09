كسف استولى مدرس المطرية على 5مليون من الاهالى لتوظيفها ..إعترافات تفصيلية

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وقف المدرس المتهم بالنصب فى المطرية على المواطنين امام جهات التحقيق يستمع لما هو منسوب اليه من اتهامات بالنصب على المواطنين والإستيلاء على اموالهم فى المطرية.

قال المدرس المتهم بالنصب فى التحقيقات أنه قرر ممارسة هذا النشاط مؤخرا وانه تخصص فى النصب على المواطنين واستولى منهم على مبالغ مالية بعد ان أقنعهم بتوظيفها مقابل منحهم أرباح شهرية وأنه نصب على 19 شخصاواستولى منهم على 5 مليون جنيه .

اضاف المدرس المتهم بالنصب على المواطنين أنه أقنعهم باستثمار تلك الاموال فى مجال " تسمين المواشى " مقابل أرباح شهرية لكنه لم يمنحهم المبالغ المتفق عليها وتهرب من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها .

وقررت النيابة العامة حبس المدرس المتهم بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على 5 ملايين جنيها 4 ايام بتهمة النصب على المواطنين واستثمار اموالهم فى تجارة " تسمين المواشى " وطالب المدرس المتهم بمنحه فرصة لرد اصول مبالغ المواطنين بدلا من حبسه .