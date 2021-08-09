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ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة .. وإعادة المسروقات

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ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة .. وإعادة المسروقات ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة .. وإعادة المسروقات

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ) بإكتشافه كسر كالون باب الشقة (ملك والدة زوجته) كائنة، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بإرتكاب الواقعة.
بالإنتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها ( عامل بشركة مقاولات).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الكالون»، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المُستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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