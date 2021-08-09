«الداخلية» ضبط متهم لقيامه بالتعدى على آخر داخل محل «بلاى إستيشن» (التفاصيل )

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن لقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها ( طالب ) مصاب بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعى باليد.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه ( عامل) حال تواجدهما داخل محل لألعاب الفيديو «بلاى إستيشن» بالمنطقة سكنهما بسبب المزاح فيما بينهما، حيث تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب بإستخدام زجاجة مياه غازية كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.