استقبال 44 طلب تصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى للزينية بالأقصر

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طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن بالتسهيل على المواطنين في تنفيذ إجراءات وأعمال منظومة التصالح في مخالفات البناء.

أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية انه في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن (الإعدادات بما قدمة المواطن بالريف).

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بقبول طلبات المواطنين في التصالح من القرى التابعة للمركز ومدينة الزينية، حيث استقبل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الزينية عدد 44 طلب تصالح، وتم تحرير نموذج 10 تصالح نهائي لحين مطابقة اللجنة.