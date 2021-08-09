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مُسعف وسائق يسلمان مبلغًا ماليًا وإيصالات أمانة بنصف مليون جنيه لمصاب بقنا

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مُسعف وسائق يسلمان مبلغًا ماليًا وإيصالات أمانة بنصف مليون جنيه لمصاب بقنا مُسعف وسائق يسلمان مبلغًا ماليًا وإيصالات أمانة بنصف مليون جنيه لمصاب بقنا

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في واقعة تدل على الأمانة والإخلاص، قام مسعف وسائق بوحدة إسعاف البطحة بنجع حمادي، الإثنين، بتسليم إيصالات أمانة ومبلغ مالي بقيمة نصف مليون جنيه لنقطة شرطة مستشفى نجع حمادي.

كان المسعف والسائق قد عثرا على تلك المقتنيات بحوزة سائق سيارة بعد تعرضه لحادث سير بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البطحة بنجع حمادى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، اخطارًا، بإصابة سيد محمد سليم خضير، 28 عاما، في حادث سير أمام قرية البطحة بنجع حمادي، وعثر بحوزته على مبلغ مالى قدره ٣٥٩١٣ جنيه مصرى وايصالات امانة بمبلغ ٤٤٣ ألف جنيه مصرى، وهاتف محمول وتم تسليم المبلغ لنقطة المستشفى بهجورة عن طريق كرم محمد محمد، مسعف ومنتصر جابر أحمد، سائق، وتم تسليم المقتنيات إلى صاحبها عن طريق محضر رسمي.

المصرى اليوم

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