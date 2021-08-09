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إزالة مزرعتين للدواجن غير مرخصتين بمدينة الأقصر

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إزالة مزرعتين للدواجن غير مرخصتين بمدينة الأقصر إزالة مزرعتين للدواجن غير مرخصتين بمدينة الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الاقصر، على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وخلال جولة رئيس مدينة الأقصر الميدانية بمنطقة الترعة المرة داخل نطاق منطقة شرق مدينة الأقصر، الإثنين، تم رصد إقامة مزرعتين دواجن مخالفتين، وتم تشكيل لجنة فورية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة حماية البيئة بالمحافظة ورجال حي شرق بقيادة حسام العمدة رئيس الحي، وبالمعاينة توصلت أعمال اللجنة إلى الإزالة الفورية بعد ثبوت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أوضح حسام العمدة رئيس حي شرق، أنه أثناء المرور اليومي، تم رصد مخالفة تعدي بالبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بجوار موقف المحافظات بمنطقة حي شرق على مساحة ١٧٥ متر وتمت الإزالة في المهد حتى مستوى سطح الأرض.

المصرى اليوم

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