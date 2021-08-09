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«الداخلية»: ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة أثناء ترويجه أوراق مالية مقلدة

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«الداخلية»: ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة أثناء ترويجه أوراق مالية مقلدة «الداخلية»: ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة أثناء ترويجه أوراق مالية مقلدة

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات بلاغ للأجهزة الأمنية في القاهرة بقيام (طالب ) بترويجه مبالغ مالية «مقلدة» لأحد الباعة الجائلين بموقف سرفيس السلام دائرة قسم شرطة السلام أول، حيث تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية «مقلدة».
بمواجهته إعترف بسابقة تحصله على هاتف محمول من أحد أصدقائه بقصد بيعه لصالح الأخير مقابل تحصله على مبلغ مالى وفى سبيل ذلك تواصل مع أحد الأشخاص (لا يعلم بياناته) عن طريق إحدى مواقع التسوق الإلكترونى، وعرض عليه شراء الهاتف المحمول مقابل مبلغ مالى وإتفقا على التقابل لإتمام عملية البيع، حيث تقابل مع سالف الذكر وبصحبته آخران، وأثناء ذلك عرضوا عليه شراء الهاتف مقابل مبلغ مالى «مقلد» فوافق على تحصله على المبلغ، وعقب ذلك توجه صحبة صديقه الذي تحصل منه على الهاتف لموقف سرفيس السلام ( لاذ بالفرار أثناء الضبط) لإستقلال إحدى السيارات الأجرة وقاما بترويج المبلغ المالى المقلد على أحد الباعة الجائلين إلا أن الأخير إكتشف بأن المبلغ (مقلد)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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