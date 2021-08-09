«طلبها موسيماني».. شوبير يعلن انضمام صفقة جديدة للأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال الإعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي أنهى ضم صفقة جديدة، استعدادا للموسم الجديد.

وتسعى إدارة الأهلي في الوقت الحالي، لتنفيذ رغبات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بالتعاقد مع أكثر من صفقة خاصة على الخط الأمامي، قبل انطلاق الموسم المقبل.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم، إن الأهلي أصبح قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع النجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، والصفقة اوشكت على الانتهاء.

وأوضح شوبير أن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لحسم الصفقة، مشيرًا إلى أن غيابه عن مواجهة خيتافي الودية رفقة فريقه، جاءت لإنهاء اجراءات انتقاله إلى المارد الأحمر، حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية.



بيرسي تاو سبق وأن لعب تحت قيادة بيتسو موسيماني فترة قيادته صن داونز الجنوب أفريقي، وكان أحد نجوم الفريق قبل أن يغادر إلى برايتون في صفقة قدرت قيمتها بـ3 ملايين دولار.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري وذلك يوم الأربعاء المقبل.