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"أدبي جدة" يعلن أسماء الثلاثة الفائزين بجائزة "رواق السرد" 2021م

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بعد مشاركة 111 قاصًّا وقاصة بأعمالهم في فن القصة القصيرة

أعلن نادي جدة الأدبي رسميًّا مساء أمس الأحد، أسماء الفائزين بـ(جائزة رواق السرد للقصة القصيرة 2021م)؛ حيث فاز بالجائزة الأولى الكاتب خالد الداموك؛ في حين حصل على المرتبة الثانية الكاتبة نادية خوندنة، والمرتبة الثالثة الكاتب محمد الراشدي.

وسبق أن أتاح رواق السرد المشاركة في جائزته لهذا العام لعموم كُتّاب القصة القصيرة السعوديين أو المقيمين في ، وقد شارك في الجائزة 111 كاتب وكاتبة قصة، رشحت لجنة التحكيم منها 9 أعمال للقائمة الطويلة، ثم أعلنت أخيرًا أسماء الفائزين الثلاثة.

وأكد رواق السرد بنادي جدة الأدبي، القيمة الفنية والتقديرية للجائزة؛ كونها مقدمة من مؤسسة ثقافية قديرة (نادي جدة الأدبي)، كذلك لأنها تهتم بفن القصة القصيرة؛ مما يسهم بصورة مباشرة في الحراك الإبداعي والنقدي لهذا الجنس السردي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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