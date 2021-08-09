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تُعقد مكتبة الإسكندرية دورة تحت عنوان «مجد مصر العسكري عبر العصور» من 10 إلى 12 أغسطس الجارى بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين، يلقون ثلاث محاضرات تبحث في تطور العسكرية المصرية ودورها الرائد على امتداد الحضارات المتعاقبة بدءًا من الحضارة المصرية القديمة مرورًا بالعصرين اليوناني الروماني وصولاً إلى العصر الإسلامي.

تأتى الدورة ضمن عدد من الدورات التفاعلية عبر الانترنت تنظمها مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار بالتعاون مع مركز زاهي حواس للمصريات، وذلك في إطار خطة المتحف والمركز للموسم الثقافي الجاري 2021، لكل من طلاب وخريجي أقسام التاريخ والآثار والإرشاد السياحي والمهتمين بمجال الدراسات الأثرية.

وسوف يختتم المشاركون هذه الدورة بزيارة ميدانية لمكتبة الإسكندرية للتعرف على مختلف أقسامها وأهم مقتنياتها، وسوف يستهلون زيارتهم بجولة علمية متخصصة داخل متحف الآثار كتطبيق عملي للدورة، ويعقب ذلك تكريم المتفوقين منهم بمنحهم عددًا من الإصدارات الحديثة للمكتبة منها كتاب بعنوان: «الفراعنة المحاربون ... دبلوماسيون وعسكريون»، كما سيتم تسليم باقي المشاركين شهادات تقدير مُقدَّمة من متحف الآثار ومركز دكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن تعاون متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية قد أثمر عن العديد من الأنشطة والفعاليات المتمثلة في دورات علمية وزيارات ميدانية تغطى العديد من الموضوعات عن التراث الثقافي والحضاري، مثل علم المتاحف، والطرق الحديثة الآمنة لدراسة وتوثيق صيانة الآثار، ما يهدف في النهاية إلى نشر الوعي الأثري وإعداد كوادر متميزة في قطاع العمل الأثري والحفاظ على التراث.