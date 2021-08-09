رفع 62 طن من المخلفات والأتربة في حملة نظافة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة لرفع المخلفات والأتربة لإظهار المدينة بشكلها الحضارى اللائق.

وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 37 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بمنطقة الشيخ سعد ومنطقة السعودية وأيضًا نظافة طريق الخزان الجديد ومدخل إسنا من الناحية الشرقية، كما تم تفريغ الحاويات.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، وفتحي حافظ، مدير قسم النظافة، وفؤاد سالم، مدير الحملة.

وفي السياق ذاته، تمكنت الوحدة المحلية بالدير برئاسة أبوعوف العفى من رفع 13 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة بطريق المعاهدة ومدخل القرية وبجوار العمارات السكنية كما قامت الوحدة المحلية لقرية بالشغب برئاسة عزيزة محمد ادم من رفع 12 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة من جانبي الطريق السريع مصر أسوان ومدخل قرية الدبابية والمعلا، بجانب أنه جاري دهان وتجميل مدخل القرية.