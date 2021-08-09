تحرير 120 محضرًا فى حملة لرفع الإشغالات بشوارع الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشنّت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، الإثنين، حملة مكبرة بمركز ومدينة الاقصر تحت اشراف اللواء محمد الصاوى مساعد مدير امن الاقصر، وتمت اعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر والرائد بهاء ابو عايد وكيل المرافق والرائد محمد العدلى رئيس مباحث المرافق والقوة المرافقة ..

وأسفرت الحملة عن تحرير 117 محضرا، تضمنت 22 محضر اشغال، 11 محضربائع متجول، 7 محاضر نظافة عامة، 2 محضر لمقاهي تقدم شيشه وضبط 13 شيشه، 12 محضر تصالح لعدم ارتداء كمامة، 53 ازالات ادارية ،بالإضافة إلى ضبط 6 ميكروفون تسبب ازعاج.

وتمت أعمال الحملة بشوارع التليفزيون، المدينة ،المنشية ومناطق المحطة وشرق السكة.