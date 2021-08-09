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تحرير 20 محضر تعديات على الطريق العام وتنفيذ 24 إزالة إدارية في حملة جنوب الأقصر

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تحرير 20 محضر تعديات على الطريق العام وتنفيذ 24 إزالة إدارية في حملة جنوب الأقصر تحرير 20 محضر تعديات على الطريق العام وتنفيذ 24 إزالة إدارية في حملة جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الاثنين، على رؤساء المراكز بضرورة رفع الإشغالات وعمل حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطرق للقضاء على التعديات وكذلك المتابعة المستمرة لحالة الشوارع بما يساهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية، والتواصل الدائم مع المواطنين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، بشارع أحمد عرابي والنزهة ومنطقة السنترال القديم وبمحيط مدرسة الاعدادية بنات والشوارع الجانبية لرفع الباعة الجائلين والإشغالات.

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 11 محضر إشغال طريق، 4 محاضر بائع متجول، 5 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 24 إزالة إدارية، كما تم مصادرة 17 حالة ضبط متنوع.

وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، ومختار عبدالمنعم، مسؤول الإشغالات بالمركز، والشاذلي سعد وأحمد نجار مشرفين الإشغالات.

المصرى اليوم

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