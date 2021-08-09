تحرير 20 محضر تعديات على الطريق العام وتنفيذ 24 إزالة إدارية في حملة جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الاثنين، على رؤساء المراكز بضرورة رفع الإشغالات وعمل حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطرق للقضاء على التعديات وكذلك المتابعة المستمرة لحالة الشوارع بما يساهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية، والتواصل الدائم مع المواطنين.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، بشارع أحمد عرابي والنزهة ومنطقة السنترال القديم وبمحيط مدرسة الاعدادية بنات والشوارع الجانبية لرفع الباعة الجائلين والإشغالات.
وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 11 محضر إشغال طريق، 4 محاضر بائع متجول، 5 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 24 إزالة إدارية، كما تم مصادرة 17 حالة ضبط متنوع.
وشارك في الحملة عبدالرحيم طايع، نائب رئيس المركز، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي، ومختار عبدالمنعم، مسؤول الإشغالات بالمركز، والشاذلي سعد وأحمد نجار مشرفين الإشغالات.