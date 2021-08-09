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«تحكي تاريخ في 5 آلاف عام».. عروض بانوراما التراث في بيت السناري خلال أغسطس

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«تحكي تاريخ مصر في 5 آلاف عام».. عروض بانوراما التراث في بيت السناري خلال أغسطس «تحكي تاريخ في 5 آلاف عام».. عروض بانوراما التراث في بيت السناري خلال أغسطس

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تنظم مكتبة الإسكندرية عروض بانوراما التراث تحت عنوان « التراث والحضارة»، خلال أغسطس الجاري في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تحكي العروض تاريخ وحضارة مصر على مدار 5 آلاف سنة، وهي عبارة عن رحلة في الزمان والمكان لتسليط الضوء على التراث المصري القديم، والتراث القبطي، والتراث الإسلامي، حيث سيتم التركيز على أهم وأشهر الملوك والحكام وأعمالهم وإنجازاتهم ابتداءً من الملك مينا نارمر موحد القطرين، بالإضافة إلى تقديم شرح حول أهم المباني والأماكن الأثرية من العصرين القبطي والإسلامي، فضلًا عن عرض نماذج من مصر الحديثة.


كما ستشتمل العروض على عرض لرحلة من أهم وأقدم الرحلات في التاريخ؛ وهي رحلة بلاد بونت التي حرصت الملكة حتشبسوت على تصويرها على جدران معبدها بالبر الغربي، مع أخذ جولة في شارع المعز من خلال خرائط تفاعلية تشتمل على الأماكن التراثية والأثرية.

يُذكر أن بانوراما التراث (والمعروفة بـ Culturama)، هي عرض تفاعلي من إعداد مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، يُقدَّم من خلال تسع شاشات رقمية هي الأولى من نوعها في العالم، وتجمع البانوراما ثروة من المعلومات الخاصة بالتراث الطبيعي والحضاري في شكل متناغم ومبتكر، بالإضافة إلى برنامج ثري وجذاب للوسائط المتعددة، وأحدث تكنولوجيا للعرض.

نالت البانوراما الحضارية جوائز عديدة، وحصلت أيضًا على براءة اختراع من وزارة الدولة لشئون البحث العلمي عام ٢٠٠٧.

تأتي العروض يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ابتداء من 9 وحتى 24 أغسطس، وتبدأ في تمام السابعة مساء.

المصرى اليوم

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