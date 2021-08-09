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20 صورة ترصد وصول أولي رحلات للطيران القادمة من موسكو إلى مطار الغردقة

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في إطار استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية، وفي ضوء جهود وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى استقبل مطار الغردقة الدولى صباح اليوم أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها ٣٠٠ سائحا إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ .

حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة إلى ارض المطار كما تم إستقبال الركاب بالورود وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة، كما يستقبل مطار شرم الشيخ غدا الثلاثاء أولي رحلات مصرللطيران القادمة مباشرة من موسكو .

وفى هذا السياق أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه لأول مرة تقوم مصرللطيران بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة بين موسكو وكل من مطاري الغردقة وشرم الشيخ تزامنا مع قرار عودة تشغيل الرحلات الجوية السياحية بين مصر وروسيا وذلك بجانب رحلاتنا اليومية بين القاهرة وموسكو مما يساهم بشكل كبير في توفير خدمات وخيارات سفر جديدة تعمل على جذب عدد أكبر من المسافرين والسائحين القادمين من روسيا إلى مصر .

وأضاف أن شركة مصر للطيران سوف تسير ٤ رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى الغردقة كما تسير مصرللطيران ٣ رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ بطراز الايرباص A330-300 الذي يسع لعدد ٣٠١ راكبا وذلك لإستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروس على المقاصد السياحية المصرية .

وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ
وصول أولي رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو الي الغردقة وغدا الي شرم الشيخ

المصرى اليوم

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