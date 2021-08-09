الداخلية تحدز قائدي السيارات على «الصحراوي والعلمين»: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الدخلية، تفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة على طرق القاهرة- الاسكندرية والعلمين الصحراوي، وطالبت قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة.

قالت الداخلية في بيان صادر صباح اليوم الأثنين: «تهيب وزارة الداخلية السادة قائدى المركبات من مستخدمى طريق ( القاهرة / الإسكندرية / العلمين الصحراوى) إتجاه مرسى مطروح بالإلتزام بالسرعات القانونية المقرره».

وأضافت: «سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى المركبات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة».

وتابعت: «وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات مستخدمى الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم والمساهمة في إبراز المظهر الحضارى للطرق المصرية»