أخبار عاجلة

فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة -
المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين -
نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم -
﻿ بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة -
خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة -
وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية -
خالد عيد يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإنتاج الحربي -
الأولى علمي علوم في الثانوية العامة: كنت باخد دروس في كل المواد.. وعملت اللي عليا ووثقت في الله -
وزير التعليم: ما حدث في الثانوية العامة محاولة إنقاذ للأجيال -
«الفخار» حرفة كل العصور.. أشكال وألوان تبهر الناظرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

وصول أول رحلة سياحية روسية مطار الغردقة واستقبال السياح بالورود

Print
مواضيع متعلقة
الناجح يرفع إيده .. شاهد فرحة أسرة الطالب الحاصل على المركز الخامس بالثانوية العامة

الناجح يرفع إيده .. شاهد فرحة أسرة الطالب الحاصل على المركز الخامس بالثانوية العامة

زغاريد وفرحة فى منزل الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة في المنوفية

زغاريد وفرحة فى منزل الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة في المنوفية

فرحة وزغاريد فى منزل الثانى على مستوى الجمهورية فى سوهاج .. ووكيل التعليم يقدم لها التهانى فى قريته

فرحة وزغاريد فى منزل الثانى على مستوى الجمهورية فى سوهاج .. ووكيل التعليم يقدم لها التهانى فى قريته

الناجح يرفع أيده..زغاريد فى منزل بنت كفر الشيخ الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة

الناجح يرفع أيده..زغاريد فى منزل بنت كفر الشيخ الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة