أخبار عاجلة

فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة -
المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين -
نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم -
﻿ بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة -
خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة -
وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية -
خالد عيد يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإنتاج الحربي -
الأولى علمي علوم في الثانوية العامة: كنت باخد دروس في كل المواد.. وعملت اللي عليا ووثقت في الله -
وزير التعليم: ما حدث في الثانوية العامة محاولة إنقاذ للأجيال -
«الفخار» حرفة كل العصور.. أشكال وألوان تبهر الناظرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الداخلية تحدد الموعد النهائي لتطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الالكتروني (التفاصيل )

Print
الداخلية تحدد الموعد النهائي لتطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الالكتروني (التفاصيل ) الداخلية تحدد الموعد النهائي لتطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الالكتروني (التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تهيب وزارة الداخلية السادة مالكى المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدى المركبات المخالفة (بدون ملصق إلكترونى) إعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.

قالت الداخلية في بيان لها صباح اليوم الأثنين: «ويُعد الملصق الإكترونى أحد عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم»

وذكرت الوزارة: «تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم

﻿ بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة

﻿ بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة

خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة

خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة

وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية

وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية