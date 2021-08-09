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ضبط وإعدام ١١ طن مخللات وغلق مصنع في حملة رقابية بالشرقية

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بديرب نجم، حملة على المنشآت الغذائية بنطاق المركز، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية لضبط سوق الغذاء، وضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود هذه الحملة عن ضبط مصنع مخللات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم ضبط ٦ طن و٨٠٠ كجم مخللات، عبارة عن ٤٧ برميل «زيتون، وبصل، وجزر مفروم، وهريسة شطة»، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات عليها، كما تم إعدام ٤ طن و٦٥٠ كجم مخلل، عبارة عن ٣١ برميل «ليمون، وزيتون، وجزر»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٥ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضرين جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على جميع المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في أي إجراءات من شأنها المساس بصحة المواطنين بالمحافظة، مقدماً الشكر والتقدير لإدارة مراقبة الأغذية وجميع المشاركين في هذا العمل نظراً للجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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