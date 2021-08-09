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وفد اعلامي روسي يرافق وصول أول فوح سياحي يصل مطار شرم الشيخ

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وفد اعلامي روسي يرافق وصول أول فوح سياحي يصل مطار شرم الشيخ وفد اعلامي روسي يرافق وصول أول فوح سياحي يصل مطار شرم الشيخ

تستقبل مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، في الثانية والنصف ظهرا، أولى رحلات الطيران المباشر من ، بعد توقف دام 6 سنوات عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر 2015.

ومن المقرر أن يصاحب الرحلة وفد رفيع المستوى من ممثلي وسائل الإعلام الروسية، لتوثيق الحدث وتغطية وصول السياح الروس إلى مطار شرم الشيخ، وكذلك جولتهم السياحية في المدينة ووصولهم إلى فندق الإقامة وتقديم صورة كاملة عن المدينة المحببة للمواطن الروسي، والتطورات التي شهدتها في الـ 6 سنوات الماضية ويتكون الوفد الإعلامي الروسي من ممثلي قنوات «روسيا 25»- «موسكو 24»- «قناة رين تي في»- صحيفة إزفستيا- صحيفة كوميرسانت.

وكانت السلطات الروسية قد سمحت بشكل مبدئي بتسيير 5 رحلات أسبوعيا من روسيا إلى المنتجعات المصرية، ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات في المستقبل القريب، خاصة وأن الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا قد أصدرت تصاريح ل 8 خطوط جوية روسية أخرى لتسيير رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة.

المصرى اليوم

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