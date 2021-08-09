وصول أول رحلة طيران روسية إلى مطار الغردقة بعد توقف 6 سنوات (صور)

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استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الاثنين، أولي الرحلات الجوية القادمة من موسكو بعد توقف نحو ٦ سنوات.

وتم استقبال السائحين باحتفالية كبيرة في صالة الوصول وقام اللواء محمد مراد مدير مطار الغردقة والقنصل الروسي بالغردقة بتوزيع الورود والهدايا.

كانت ٨ شركات طيران روسية على تصاريح للسفر من الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي إلى الغردقة وشرم الشيخ وأخري إلى القاهرة وسيبدأون رحلاتهم الجوية من موسكو وكالينينجراد وتيومن وتشيليابينسك وأومسك وساراتوف وبيرم وسمارا وكازان وإيكاترينبرج وفولجوجراد وكراسنودار وأوفا ونوفوسيبيرسك وروستوف ليصل إجمالي عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات إلى ١٠ شركات روسية.

فيما أنهى مسؤولو مطاري الغردقة وشرم الشيخ الاستعدادات الكاملة لاستقبال السياح الروس والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطارين.