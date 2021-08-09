أخبار عاجلة

فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة -
المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين -
نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم -
﻿ بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة -
خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة -
وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية -
خالد عيد يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإنتاج الحربي -
الأولى علمي علوم في الثانوية العامة: كنت باخد دروس في كل المواد.. وعملت اللي عليا ووثقت في الله -
وزير التعليم: ما حدث في الثانوية العامة محاولة إنقاذ للأجيال -
«الفخار» حرفة كل العصور.. أشكال وألوان تبهر الناظرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وصول أول رحلة طيران روسية إلى مطار الغردقة بعد توقف 6 سنوات (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الاثنين، أولي الرحلات الجوية القادمة من موسكو بعد توقف نحو ٦ سنوات.

وتم استقبال السائحين باحتفالية كبيرة في صالة الوصول وقام اللواء محمد مراد مدير مطار الغردقة والقنصل الروسي بالغردقة بتوزيع الورود والهدايا.

كانت ٨ شركات طيران روسية على تصاريح للسفر من الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي إلى الغردقة وشرم الشيخ وأخري إلى القاهرة وسيبدأون رحلاتهم الجوية من موسكو وكالينينجراد وتيومن وتشيليابينسك وأومسك وساراتوف وبيرم وسمارا وكازان وإيكاترينبرج وفولجوجراد وكراسنودار وأوفا ونوفوسيبيرسك وروستوف ليصل إجمالي عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات إلى ١٠ شركات روسية.

فيما أنهى مسؤولو مطاري الغردقة وشرم الشيخ الاستعدادات الكاملة لاستقبال السياح الروس والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطارين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم

﻿ بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة

﻿ بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة

خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة

خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة

وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية

وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية