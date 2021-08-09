غطاء تابوت ومائدة القرابين في المتحف القومي يتنافسان في استفتاء قطعة شهر سبتمبر (صور)

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في تقليد شهرى ينفذه متحف الاسكندرية القومى، أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين ومحبي الاثار في الاسكندرية تحت عنوان «انت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعى بين المتحف والجمهور، للتصويت على القطع المتنافسة واختيار الحاصلة على أعلى الأصوات ليتم عرضها بالمجان للجمهور خلال شهر سبتمبر المقبل.

وشملت القطع المتنافسة غطاء تابوت لسيدة مضجعة مصنوع من الرخام يرجع للعصر الروماني حوالي عام 150 م ومصنوع من الرخام، ولوحة لسيدة تجلس أمام مائدة القرابين عثر عليها في أخميم وترجع إلى عصر الدولة القديمة، وشاهد قبر منفذ عليه سيدة متكئة على أريكة مصنوع من الحجر الجيري ويرجع للقرن الرابع- الخامس الميلادي.

كما يتنافس في الاستفتاء، شاهد قبر منفذ عليه منظر لرجل في حالة تضرع يرجع للقرن الرابع إلى الخامس الميلادي ومصنوع من الحجر الجيري.

وحدد المتحف نهاية التصويت خلال شهر أغسطس الجارى.

غطاء تابوت ومائدة القرابين تنافس باستفتاء المتحف القومى لاختيار قطعة شهر سبتمبر (صور)

غطاء تابوت ومائدة القرابين تنافس باستفتاء المتحف القومى لاختيار قطعة شهر سبتمبر (صور)