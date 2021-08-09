إعلان نتائج تصفيات أولمبياد الطفل المصري بشمال سيناء

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم الاثنين، عن نتائج تصفيات أولمبياد الطفل المصري على مستوي المحافظة، والتي أقيمت على إستاد العريش الرياضي، تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن صعد للتصفيات على مستوي محافظات القناة كلا من، فريق الكره الطائرة بنات بمركز شباب ٦ أكتوبر، 100 متر عدو بنين مركز شباب رمانه، و100 عدو بنات مركز شباب العريش، وثب طويل بنات مركز شباب ٦اكتوبر، خماسي كرة قدم بنات مركز شباب ٦اكتوبر، خماسي كرة قدم بنين مركز شباب العريش.

أضاف راشد، أنه في رمي الجلة صعد مركز شباب الكوثر، وفي الكره الطائرة بنين صعد مركز شباب ٦ أكتوبر، وفي تنس الطاولة فردي بنين صعد مركز شباب ٦اكتوبر، وفي تنس الطاولة فردي بنات صعد مركز شباب ٦اكتوبر، والوثب الطويل بنين صعد مركز شباب العريش، وفي تنس الطاولة زوجي بنين مركز شباب ٦اكتوبر، وفي تنس الطاولة زوجي بنات صعد مركز شباب ٦اكتوبر.

وفي رياضة الكاراتيه حزام أسود بنين صعد مركز شباب ٦اكتوبر، والكاراتيه بنات م. صعد مركز شباب ٦اكتوبر، وفي التايكوندو كل الأوزان صعد مركز شباب ٦اكتوبر، والتايكوندو بنين صعد مركز شباب ٦اكتوبر، والمصارعة صعد مركز شباب٦ أكتوبر، وفي رفع الأثقال صعد مركز شباب ٦اكتوبر، وفي السباحة صعد مركز شباب ٦اكتوبر.

وأضاف عبدالمقصود رمضان،مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، أن تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري بشمال سيناء، جرت أمس على ملاعب إستاد العريش الرياضي، بحضور كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة كلا من، فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، هبه العكاوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة.

أشار إلى مشاركة 10 مراكز شباب على مستوي المحافظة في التصفيات، حيث ضمت900 لاعبًا ومدربًا وحكمًا وإداريًا في 14 لعبة فردية وجماعية وهي، كرة القدم والطائرة والسلة واليد والعدو والوثب الطويل وتنس الطاولة والسباحة والكاراتيه والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو ودفع الجلة.