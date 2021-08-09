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وصل، اليوم الاثنين، أولى الرحلات الجوية القادمة من موسكو لمطار الغردقة.

وقامت المصري اليوم بتغطية مميزة لحظة بلحظة وصول أول قادمة من روسيا إلى مطار الغردقة، أجواء الفرحة من المسؤولين الروس وعلى رأس القنصل الروسي بالغردقة الذي حضر خصيصا لاستقبال أول رحلة طيران من مطارات روسيا إلى مطار الغردقة بعد توقف 6 سنوات.

وأكدت مصادر ملاحية بالمطارين أن أفراد أمن روس بكل مطار سيتواجدون لمراجعة اجراءات السفر على الطائرات الروسية وانه تم تخصيص كاونترات وصالتي سفر ووصول لإنهاء الإجراءات الخاصة بالسياحة الروسية استعدادا لوصول أول رحلة مباشرة لمطاري شرم الشيخ والغردقة في رحلات مباشرة بواقع 5 رحلات أسبوعيًا لكلا المطارين على أن يتم زيادة تلك الرحلات تباعا غقب اصدار تقرير نتائج زيارة الوفد الصحي الروسي حول الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

كانت ٨ شركات طيران روسية على تصاريح للسفر من الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي إلى الغردقة وشرم الشيخ وأخري إلى القاهرة وسيبدأون رحلاتهم الجوية من موسكو وكالينينجراد وتيومن وتشيليابينسك وأومسك وساراتوف وبيرم وسمارا وكازان وإيكاترينبرج وفولجوجراد وكراسنودار وأوفا ونوفوسيبيرسك وروستوف ليصل إجمالي عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات إلى ١٠ شركات روسية.

كما رفضت وكالة النقل الجوي الفيدرالية السماح لشركة ياقوتيا للطيران بالسفر إلى الغردقة وشرم الشيخ من موسكو. كما رفضت الهيئة التنظيمية تسيير رحلات على نفس المسارات لـ3 شركات أخرى وبالإضافة إلى ذلك لم يُسمح لشركة إيروفلوت بالطيران من موسكو إلى مرسى علم.

فيما أنهى مسؤولو مطاري الغردقة وشرم الشيخ الاستعدادات الكاملة لاستقبال السياح الروس والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطارين.