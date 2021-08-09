انفراد .. المصري اليوم تحصل على الصور الأولى لإجراءات إنهاء أول رحلة من موسكو للغردقة

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حصلت المصري اليوم علي صور خاصة لإجراءات سفر أول فوج سياحي روسي علي متن الرحلة السياحية الاولي القادمة لمطار الغردقة الدولي

ومن المقرر وصول أول رحلة جوية روسية منتظمة لمطار الغردقة ظهر اليوم الاثنين بعد توقف دام نحو ٦ سنوات.

كانت ٨ شركات طيران روسية على تصاريح للسفر من الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي إلى الغردقة وشرم الشيخ وأخري إلى القاهرة وسيبدأون رحلاتهم الجوية من موسكو وكالينينجراد وتيومن وتشيليابينسك وأومسك وساراتوف وبيرم وسمارا وكازان وإيكاترينبرج وفولجوجراد وكراسنودار وأوفا ونوفوسيبيرسك وروستوف ليصل إجمالي عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات إلى ١٠ شركات روسية.

كما رفضت وكالة النقل الجوي الفيدرالية السماح لشركة ياقوتيا للطيران بالسفر إلى الغردقة وشرم الشيخ من موسكو. كما رفضت الهيئة التنظيمية تسيير رحلات على نفس المسارات لـ3 شركات أخرى وبالإضافة إلى ذلك لم يُسمح لشركة إيروفلوت بالطيران من موسكو إلى مرسى علم.

فيما أنهى مسؤولو مطاري الغردقة وشرم الشيخ الاستعدادات الكاملة لاستقبال السياح الروس غدا الاثنين والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطارين.