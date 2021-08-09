اليوم ..أولى جلسات محاكمة عامل فى الانضمام لجماعة إرهابية

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تنظر محكمة محكمة جنايات القاهرة ،اليوم الاثنين،برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم ،أولى جلسات محاكمة عامل متهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية

كانت النيابة احالت المتهم الى محكمة الجنايات بعد ان وجهت لعده تهمة احراز ذخيرة مما تستعمل على السلاح النارية دون ترخيص.

البداية كانت أثناء مرور معاون مباحث مدينة نصر ،لتنفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وردت اليه معلومات من مصادره السرية تفيد تردد المتهم على دائرة القسم لنشر الأفكار الإرهابية المتطرفة ،وأكدت تحريات صحة ماجاء من معلومات وتم ضبطه وعثر بحوزته على اوراق عن كيفية تصنيع العبوات الناسفة كما عثر معه على ٣ طلقات مما تستخدم على الاسلحة النارية .