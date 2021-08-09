شاهد.. وزير الرياضة يصل جدة قادماً من طوكيو وبرفقته البطل "حامدي"

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طارق: طموحي كان تحقيق الميدالية الذهبية وما حدث من الحكم أحترمه

وصل إلى جدة صباح اليوم، البطل الأولمبي طارق حامدي؛ قادماً من اليابان برفقة وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتمّ الاحتفاء به في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وقال البطل الأولمبي #طارق_حامدي؛ لدى وصوله: طموحي كان تحقيق الميدالية الذهبية وما حدث من الحكم التركي في النهائي أحترمه.

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ قد أعلن أنه سيتم تكريم لاعب الكاراتيه طارق حامدي؛ بمنحه 5 ملايين ريال سعودي (1.3 مليون دولار أمريكي).

ويأتي إعلانه رغم خسارة حامدي؛ الميدالية الذهبية لوزن 75 وما فوق أمام نظيره الإيراني سجاد كنج زادة؛ في أولمبياد طوكيو 2020، السبت المنصرم، بسبب مخالفة.

وأمس الأول، أعلن عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مكافأة طارق حامدي لاعب الكاراتيه "كوميتيه 75 كلغ" بمبلغ 5 ملايين ريال الخاصّة بالمتوّجين بالميداليات الذهبية.

وكان حامدي؛ قد وصل إلى نهائي الكاراتيه لفئة كوميتيه 75+ كلغ بعد فوزه في مواجهتين في دور المجموعات وتعادل وخسارة قبل تجاوز منافسه الياباني أراغا في نصف النهائي، إلا أن قرار الحكم حرمه الفوز بالذهبية في النهائي أمام الإيراني سجاد.

وكتب الفيصل؛ عبر حسابه في "تويتر": لأنه البطل في عيوننا جميعاً فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي؛ بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم في طوكيو 2020.