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نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
خالد عيد يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإنتاج الحربي
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
الأولى علمي علوم في الثانوية العامة: كنت باخد دروس في كل المواد.. وعملت اللي عليا ووثقت في الله
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
وزير التعليم: ما حدث في الثانوية العامة محاولة إنقاذ للأجيال
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
«الفخار» حرفة كل العصور.. أشكال وألوان تبهر الناظرين
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
الدفاع الجزائرية: قررنا شراء 4 طائرات إطفاء برمائية روسية بعد حرائق الغابات الكارثية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
عن علاقة "طالبان" بـ"القاعدة".. "مجاهد": لن نسمح للمقاتلين الأجانب بتهديد الدول الأخرى
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:30 مساءً
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فيديو اليوم السابع
أخبار سارة أخيرًا من الأرصاد????.. عدينا ذروة الطقس شديدة الحرارة.. وتحذير بشأن الرطوبة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 09 أغسطس 2021 09:10 صباحاً
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