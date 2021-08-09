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نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
خالد عيد يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإنتاج الحربي
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
الأولى علمي علوم في الثانوية العامة: كنت باخد دروس في كل المواد.. وعملت اللي عليا ووثقت في الله
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
وزير التعليم: ما حدث في الثانوية العامة محاولة إنقاذ للأجيال
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
«الفخار» حرفة كل العصور.. أشكال وألوان تبهر الناظرين
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
الدفاع الجزائرية: قررنا شراء 4 طائرات إطفاء برمائية روسية بعد حرائق الغابات الكارثية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
عن علاقة "طالبان" بـ"القاعدة".. "مجاهد": لن نسمح للمقاتلين الأجانب بتهديد الدول الأخرى
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تركيا تبث فيديو للحظة ترك خفر السواحل اليوناني مهاجرين على جزيرة غير مأهولة في بحر إيجة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 09 أغسطس 2021 09:06 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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