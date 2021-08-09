اليوم محاكمة 8 متهمين في الاتجار بـ«الأعضاء البشرية»

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تنظر محكمة جنايات القاهرةة،اليوم الاثنين ،أولى جلسات محاكمة 8متهمين يحملون الجنسية المصرية والفلسطينية والأردنيةفى اتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب وعضوية المستشارين عمر سلامه وتامر رياض ، كانت النيابة احالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ان وجهت لهم تهمه الاتجار في الأعضاء البشرية بحلوان .

كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة الهدف منها الاتجار بالبشر لتحقيق منافع مادية ،بان استغلوا ضحايا من الذين يحتاجون الاموال واستئصلوا عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها لاخرين اجانب

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه «فهد.م.ع»، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولاً لاستئصال عضو من أعضائه البشرية- كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو «س. ب»، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن نقل المتهمون جميعًا أعضاء جسم المجني عليه «فهد. أ» بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه «حسام. ح»، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة- بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولاً لاستئصال عضو من أعضائه البشرية- كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو «غسان. ب»، بقصد تحقيق منفعة مادية.