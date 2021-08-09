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عن علاقة "طالبان" بـ"القاعدة".. "مجاهد": لن نسمح للمقاتلين الأجانب بتهديد الدول الأخرى
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:30 مساءً
رئيسي: محاولات الأعداء لا يمكن أن تمس بالعلاقات بين إيران والعراق
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً
ماكرون: تم تفادي الأسوأ في حرائق الغابات على ساحل المتوسط
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً
الاتحاد الأوروبي: لن نتعاون مع طالبان إلا إذا احترمت الحقوق
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً
البحرين تقرر إتاحة لقاح «سينوفارم» المضاد لكورونا لمرضى ضعف المناعة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً
فرنسا تسجل أكثر من 100 حالة وفاة في اليوم جراء كوفيد-19
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً
وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق بالجامعات
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً
حلف الأطلسي محذرا: طالبان ستواجه ضربات جوية إذ أوت إرهابيين مجددا
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً
مدرب توتنهام لـ«كين»: عليك الاستعداد لمساعدتنا
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:24 مساءً
«جوارديولا» يعلق على سقوط فريقه
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:23 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
عشت حياتي مخبية أني ممكن اتعالج عشان محدش يقول محتاجة.. أول مطربة أفراح على كرسي متحرك تكشف سر العمر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 09 أغسطس 2021 09:00 صباحاً
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