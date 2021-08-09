أنتبه ..تحويلات مرورية لمدة 3 شهور علي الطريق الدائرى في القاهرة ( التفاصيل )

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمرور القاهرة تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبرى سيارات لربط محور جمال عبدالناصر «التجمع الخامس» بطريق الجيش خلف مركز المنارة للمؤتمرات مروراً أعلى الطريق الدائرى.. الأمر الذي يتطلب غلق مخرج محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائرى (مسطح نفق الجولف) ضمن أعمال الإنشاء المشار إليها.

كما سيتم إجراء التحويلات المرورية على النحو الآتى :

- القادم من محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائرى يسلك يميناً شارع الأمل (المشتل) فالدوران والعودة فيميناً بجوار فندق تريومف ليكشرى تجاه الطريق الدائرى.. وستبدأ الأعمال إعتباراً من الساعة 12،00 صباحاً «بعد منتصف الليل» يوم الإثنين الموافق 9/8/2021 ولمدة 3 أشهر.

- ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.