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"التعاون الإسلامي" تستنكر بشدة المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط

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"التعاون الإسلامي" تستنكر بشدة المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط "التعاون الإسلامي" تستنكر بشدة المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في خميس مشيط
أكّدت تأييد الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيّرة (المفخخة) لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم الإثنين من اعتراض وتدمير الطائرتَيْن المسيَّرتَيْن المفخختَيْن اللتَيْن أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكّد الأمين العام مجدّداً تأييد منظمة التعاون الإسلامي، جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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