بعد تقارير ربطته بـ"سان جيرمان".. عرض إنجليزي غير متوقع لـ"ميسي"

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"البرغوث" أكد أنه لم يصل لاتفاق نهائي مع أي نادٍ وما زالت المفاوضات جارية

تلقّى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، عرضًا غير متوقع من أجل ضمه هذا الصيف.

وأفادت شبكة ESPN العالمية، بأن نادي توتنهام هوتسبير، قدّم عرضًا لميسي من أجل ضمه هذا الصيف.

وأضافت الشبكة، أن ميسي تلقى اتصالات عديدة من مختلف الأندية، كان من بينها توتنهام الإنجليزي.

في المقابل كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن باريس سان جيرمان الفرنسي عرَض عقدًا على ميسي مدته موسمين، براتب سنوي قدره 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

وبحسب "روسيا اليوم"، انتهى عقد ميسي مع برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، وفشل النادي الكتالوني في تجديد عقد الأرجنتيني، بسبب مشاكل مالية واللوائح التي فرضتها رابطة الليغا الإسبانية بشأن سقف الرواتب.

وأكد ميسي خلال المؤتمر الذي عقده أمس الأحد لتوديع لاعبي النادي الكتالوني وجماهيره، بأن الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان يُعد من بين الخيارات المتاحة؛ لكنه نفى أن يكون قد وقّع مع هذا النادي.

وقال إنه لم يصل لاتفاق نهائي مع أي نادٍ، كما أنه تلقى اتصالات عدة أندية من أجل ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، وإن وكلاءه في مفاوضات واتصالات مع أكثر من فريق.