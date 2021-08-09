عائلة «نجلاء» ضحية الغدر تطالب بإعدام الجناة.. ووالدتها تبكي أمام مقتنياتها

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قالت والدة الشابة نجلاء المعروفة إعلاميا بـ«ضحية الغدر» و«فتاة المول» في كفر الدوار، إن «أعز صديقة لها خانتها، مفرحتش بالكلية، أنا عايزة حق بنتي بالقصاص، وإعدام الجناة».

كانت الأجهزة الأمنية كشفت أن القاتلة هي صديقة المجني عليها، إذ ظهرت المتهمة وباقي الجناة أثناء دخولهم المول وصعود المتهمة إلى العيادة ولحظة خروجهم تم إعداد الأكمنة وإلقاء القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الجريمة.

وأضافت والدة الضحية لبرنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»: «نورهان (صديقة نجلاء) تحدثت مع ابنتها يوم الحادث واتفقتا على اللقاء في العيادة ولكن خيانة نور بسبب مكانها في الشغل قتلتها».

تابعت أن «ابنتها تناولت الإفطار وارتدت أفضل ملابسها وذهبت للعيادة في كفر الدوار رغم أن والدها طالبها أكثر من مرة عدم الذهاب للعمل وذهبت إليها صديقتها نور في العيادة ومعها ابن عمها وصديقه وتم تدبير الجريمة ووعدتهم الخائنة بمبلغ مالي كبير».

وواصلت: «ابنتها استنجدت بصديقتها وقالت: إلحقيني يا نور، اخص عليكي يا نور، أنا عملت فيكي إيه يا نور». وانهارت والدة الضحية من البكاء أثناء النظر لمقتنيات ابنتها.

وقال والد الضحية إن «ابنته كانت تستعد لعمل حفل بعد تخرجها من الكلية، وكان خبر مقتل ابنته صادما وأختها من تولت إبلاغه وقال: أختي اتقتلت في المول».

وأضاف والد نجلاء أن «صديقتها الانتيم دبرت خطة للتخلص منها، وابنتي مسالمة والكل يحبها وتحرص على الأعمال الخيرية وقدمت العصير لقاتلتها في العيادة».

وقالت شقيقة نجلاء: «نور كانت تتردد بكثرة على المنزل وكانت مقربة من شقيقتها وروت أنها كانت تتفق مع نجلاء على الخروج لشراء هدية لابن أختها».