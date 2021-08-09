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البرازيل تسجل 13893 إصابة و399 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"

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البرازيل تسجل 13893 إصابة و399 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19" البرازيل تسجل 13893 إصابة و399 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

البرازيل تسجل 13893 إصابة و399 وفاة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، تسجيل 13893 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 43033 إصابة و990 وفاة في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن البرازيل سجلت حتى الآن 20 مليونًا و165672 إصابة منذ ظهور الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 563151 حالة.

وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثالث في عدد إصابات على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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