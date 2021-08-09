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السديس يصدر قراراً بتكليف "العيدي" و"الحامد" مستشارين إعلاميين

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السديس يصدر قراراً بتكليف "العيدي" و"الحامد" مستشارين إعلاميين السديس يصدر قراراً بتكليف "العيدي" و"الحامد" مستشارين إعلاميين
بهدف إرساء مبادئ الشورى والاستفادة من ذوي الخبرات العملية والعلمية

السديس يصدر قراراً بتكليف

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بتكليف الدكتور سليمان العيدي، مستشاراً إعلامياً بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي قرار للاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءة والدفع بعجلة التطور والتنمية بالحرمين الشريفين في الجانب الإعلامي بما يسهم في إبراز جهود الدولة -رعاها الله-.

من جانبه، شكر الدكتور سليمان العيدي، ثقة السديس بتعيينه في هذا المنصب المهم، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يعينه ويوفقه في مهمته الموكلة إليه.

كما أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بتكليف فهيم الحامد، مستشاراً إعلامياً بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي قراره بهدف إرساء مبادئ الشورى والاستفادة من ذوي الخبرات العملية والعلمية في الارتقاء بمنظومة الخدمات في الحرمين الشريفين.

من جانبه، شكر فهيم الحامد، ثقة السديس بتعيينه في هذا المنصب المهم، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يعينه ويوفقه في مهمته الموكلة إليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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