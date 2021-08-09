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إصابات كورونا تتجاوز 202.18 مليون عالميًّا والوفيات تقترب من 4.5 ملايين

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إصابات كورونا تتجاوز 202.18 مليون عالميًّا والوفيات تقترب من 4.5 ملايين إصابات كورونا تتجاوز 202.18 مليون عالميًّا والوفيات تقترب من 4.5 ملايين
في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين

إصابات كورونا تتجاوز 202.18 مليون عالميًّا والوفيات تقترب من 4.5 ملايين

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 202.18 مليون نسمة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و442921.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتَصدرت الولايات المتحدة القائمةَ بعدد الوفيات والإصابات؛ حيث بلغ عدد الوفيات 614626، والإصابات 35871730، وجاءت في المرتبة الثانية الهند؛ حيث بلغ عدد الوفيات 427862 حالة وفاة، والإصابات 31934455 إصابة، وتلتها البرازيل مسجلة 561762 حالة وفاة و20108746 إصابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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