استعدادات بالحجر الصحي في الغردقة لاستقبال الرحلات الروسية

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استعدت إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي لاستقبال القادمين على الرحلات الروسية وذلك مع بداية استئناف الرحلات الجوية اليوم الاثنين.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الصحية والاحترازية المتخذة على السائحين الروس الذين سيصلون اليوم بمطاري الغردقة وشرم الشيخ مثل باقي الجنسيات القادمة لمصر في مطارات الوصول والتي حددها مجلس الوزراء بشهادة سلبي كورونا قبل الوصول بـ٤٨ ساعة أو إجراء تحليل فور الوصول للمطار بتكلفة ٣٠ دولار على نفقة الراكب من خلال الحجر الصحي بالمطار.

وأضاف أن الروس الذين تم تطعيمهم بلقاح «سبوتنيك V» لا يحتاجون إلى شهادة اختبار PCR سلبي، فهم يحتاجون فقط إلى شهادة تؤكد استلام مكونين من اللقاح وأن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح يتعين عليهم القيام بأحد أمرين: إما اختبار PCR الذي يتم إجراؤه في غضون 72 ساعة، أو اختبار PCR الذي يتم إجراؤه في المطارات بمصر، وفي هذه الحالة يتعين الالتزام بالحجر الصحي إلى حين ظهور نتائج الاختبار وقبول الشهادات المعتمدة بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

ويتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يُراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التي تُعطى على جرعتين (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك) أو مرور 14 يوم من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون وبالنسبة للركاب القادمين بدون شهادات تطعيم يتم اتباع الضوابط والاشتراطات والاجراءات الصحية النعمول بها في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء.