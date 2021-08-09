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تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا ومصر تسجل 65 إصابة جديدة

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تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا ومصر تسجل 65 إصابة جديدة تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا ومصر تسجل 65 إصابة جديدة

تونس تطلق أكبر عملية تطعيم ضد كورونا ومصر تسجل 65 إصابة جديدة

أطلقت السلطات الصحية في تونس، عملية مكثفة للتلقيح ضد ، تشمل كافة أنحاء البلاد التي راح ضحيتها أكثر من 20 ألف شخص حتى الآن.
وتستهدف العملية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة "إيفاكس".
وأعلنت وزارة الصحة التونسية أن عدد الملقحين ضد فيروس كورونا خلال اليوم الأول لعمليات التقليح المكثف تجاوز ال 550 ألفًا.
وشهدت تونس خلال الأسابيع الماضية ارتفاعًا قياسيًّا في أعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس؛ مما دفع تونس إلى إطلاق حملة دولية لمساعدتها في مقاومة انتشار الفيروس.


سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 284706 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 233227 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16575 حالة، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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