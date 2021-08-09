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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول وزخات من البَرَد على 5 مناطق

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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول وزخات من البَرَد على 5 مناطق "الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول وزخات من البَرَد على 5 مناطق
رياح سطحية على الرياض والشرقية والليث وينبع

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد مع نشاطٍ للرياح السطحية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، الليث، ينبع).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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