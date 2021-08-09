أخبار عاجلة

مدرب توتنهام لـ«كين»: عليك الاستعداد لمساعدتنا -
«جوارديولا» يعلق على سقوط فريقه -
«بوجبا» يختار الانتقال إلى «ريال مدريد» -
«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية -
رسائل من جماهير برشلونة إلى «ميسى» -
الأهلي يفوز على غاز الجنوب العراقي فى البطولة العربية لتنس الطاولة -
الأهلى يوجه تحذير شديد اللهجة إلى أفشة بسبب «فرح» -
فاركو يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلى فى الموسم الجديد -
نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح: أنا الرئيس المؤقت للبلاد -
وزيرة فرنسية: المشكلة الأساسية في إجلاء الناس من كابول هي الوصول للمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

على يد «مأذونة».. عقد قران ياسمين الخطيب ورمضان حسني (صور)

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب، مساء الأحد، بعقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني بأحد فنادق بالقاهرة، وعلى يد «مأذونة».

وأقيم حفل القرآن وسط عدد من الأصدقاء المقربين والأقارب والمطرب محمد شاهين.

كانت الإعلامية ياسمين الخطيب أعلنت خلال الفترة الماضية ارتباطها عبر «إنستجرام» قائلة: «لقيت الطبطبة» بدون الإشارة إلى خطيبها أو الإعلان عن اسمه.

يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب كاتبة وصاحبة عدد من الرؤيات ومقدمة برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيسي: محاولات الأعداء لا يمكن أن تمس بالعلاقات بين إيران والعراق

رئيسي: محاولات الأعداء لا يمكن أن تمس بالعلاقات بين إيران والعراق

ماكرون: تم تفادي الأسوأ في حرائق الغابات على ساحل المتوسط

ماكرون: تم تفادي الأسوأ في حرائق الغابات على ساحل المتوسط

الاتحاد الأوروبي: لن نتعاون مع طالبان إلا إذا احترمت الحقوق

الاتحاد الأوروبي: لن نتعاون مع طالبان إلا إذا احترمت الحقوق

البحرين تقرر إتاحة لقاح «سينوفارم» المضاد لكورونا لمرضى ضعف المناعة

البحرين تقرر إتاحة لقاح «سينوفارم» المضاد لكورونا لمرضى ضعف المناعة