على يد «مأذونة».. عقد قران ياسمين الخطيب ورمضان حسني (صور)

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احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب، مساء الأحد، بعقد قرانها على رجل الأعمال رمضان حسني بأحد فنادق بالقاهرة، وعلى يد «مأذونة».

وأقيم حفل القرآن وسط عدد من الأصدقاء المقربين والأقارب والمطرب محمد شاهين.

كانت الإعلامية ياسمين الخطيب أعلنت خلال الفترة الماضية ارتباطها عبر «إنستجرام» قائلة: «لقيت الطبطبة» بدون الإشارة إلى خطيبها أو الإعلان عن اسمه.

يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب كاتبة وصاحبة عدد من الرؤيات ومقدمة برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.