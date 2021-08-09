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وجهت البطلة المصرية الأولمبية فريال أشرف، الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدةً أن الرئيس السيسي داعم للرياضة بشكل كبير للغاية.

وقالت فريال في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، إن الرياضة حاليًا تسير في منحى مختلف عما سبق، مطالبةً بمزيد من الدعم لرياضة الكاراتيه، وضرورة دعم رجال الأعمال للرياضات الفردية.

كما وجهت البطلة الأولمبية الشكر إلى المسؤولين بكلية الصيدلة التي تدرس بها، نظرا للتسهيلات التي قدموها سواء من تأجيل امتحانات وغيرها.

من جهتها، طالبت والدة البطلة الأولمبية فريال أشرف، ابنتها بالمشاركة والمساعدة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال تخصص فريال العلمي.

وأعربت والدة فريال عن بالغ سعادتها بمداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال البرنامج، قائلةً: «إنه لشرف عظيم أن يكون رئيس مصر مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي».