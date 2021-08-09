أخبار عاجلة

مدرب توتنهام لـ«كين»: عليك الاستعداد لمساعدتنا -
«جوارديولا» يعلق على سقوط فريقه -
«بوجبا» يختار الانتقال إلى «ريال مدريد» -
«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية -
رسائل من جماهير برشلونة إلى «ميسى» -
الأهلي يفوز على غاز الجنوب العراقي فى البطولة العربية لتنس الطاولة -
الأهلى يوجه تحذير شديد اللهجة إلى أفشة بسبب «فرح» -
فاركو يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلى فى الموسم الجديد -
نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح: أنا الرئيس المؤقت للبلاد -
وزيرة فرنسية: المشكلة الأساسية في إجلاء الناس من كابول هي الوصول للمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

البطلة الأولمبية فريال أشرف: الرئيس داعم للرياضة بشكل كبير

Print
البطلة الأولمبية فريال أشرف: الرئيس السيسي داعم للرياضة بشكل كبير البطلة الأولمبية فريال أشرف: الرئيس داعم للرياضة بشكل كبير

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجهت البطلة المصرية الأولمبية فريال أشرف، الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح ، مؤكدةً أن الرئيس السيسي داعم للرياضة بشكل كبير للغاية.

وقالت فريال في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، إن الرياضة حاليًا تسير في منحى مختلف عما سبق، مطالبةً بمزيد من الدعم لرياضة الكاراتيه، وضرورة دعم رجال الأعمال للرياضات الفردية.

كما وجهت البطلة الأولمبية الشكر إلى المسؤولين بكلية الصيدلة التي تدرس بها، نظرا للتسهيلات التي قدموها سواء من تأجيل امتحانات وغيرها.

من جهتها، طالبت والدة البطلة الأولمبية فريال أشرف، ابنتها بالمشاركة والمساعدة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وذلك من خلال تخصص فريال العلمي.

وأعربت والدة فريال عن بالغ سعادتها بمداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال البرنامج، قائلةً: «إنه لشرف عظيم أن يكون رئيس مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية

«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

قنوات ART ناعية فيصل ندا: إبداعه علامة بارزة في الفن المصري والعربي

قنوات ART ناعية فيصل ندا: إبداعه علامة بارزة في الفن المصري والعربي

أشرف صبحي : تقدم مصر ١٣ مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب انجازاً جديداً

أشرف صبحي : تقدم مصر ١٣ مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب انجازاً جديداً