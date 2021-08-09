درجة الحرارة تصل لـ45.. تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها صباح اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وتصل درجة الحرارة العظمي في القاهرة إلى 37 درجة، بينما تكون في أسوان الأقصر 45 درجة، كما يتوقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة في مصر خلال الأيام المقبلة، وتكون قيم الرطوبة مرتفعة والتى ترفع الإحساس بارتفاع درجة الحرارة، بينما يستمر نشاط الرياح في القاهرة الكبري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

تستمر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السابعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة في اتجاهات من وإلي القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون الرياح نشطة على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

يتوقع أن يكون البحر المتوسط معتدل، وإتجاه الرياح شمالي غربي، ويرتفع الموج بين متر ونصف ومترين، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا، والموج ويتراوح ارتفاع الموج بين من متر ونصف إلى مترين وربع، وتكون الرياح شمالية غربية أيضًا.

ويكون الطقس اليوم شديد الحرارة رطبا في جنوب البلاد والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري، بحسب توقعات الأرصاد ويميل للحرارة مع وجود رطوبة على السواحل الشمالية، ويتحول الطقس ليكون رطبا معتدل الحرارة في القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم المتوقعة في مصر

ترتفع درجة الحرارة العظمي الأعلى في مصر اليوم على الرغم من انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وترتفع درجة الحرارة في أسوان درجة واحدة وتصل إلى 45 درجة اليوم في أسوان والأقصر، بينما تصل المحسوسة في المنطقتين إلى 46 درجة، وتكون الصغرى في أسوان 29 اما في الأقصر فتكون 28 درجة.

وتكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم المتوقعة للعظمي 37 درجة والصغري 25 بينما تكون المحسوسة 39 درجة، كما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية 32 درجة العظمي والصغرى إلى 25 بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 35 درجة .

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في دمنهور 33-26، بورسعيد 32-26، بلطيم 32-25، دمياط 32-26، شبين الكوم 37-25، طنطا 37-25، الإسماعيلية 37-24، وادي النطرون 35-25، المنصورة 36-25، الزقازيق 37-25، العريش 33-25، كاترين 33-21، مطروح 31-25، السلوم 29-24، طابا 36-27، السويس 37-24، الطور 38-26، الغردقة 38-28، رفح 33-24، سيوة 37-24، شرم الشيخ 38-28 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في قنا 43-27، أبوسمبل 44-28، بني سويف 38-25، الوادي الجديد 43-27، أسيوط 39-26، إدفو 44-28، المنيا 38-26، شلاتين 39-30، الفيوم 38-25، سوهاج 38-27درجة.

توقعات الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 45 وتنخفض ببعض المناطق

توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء

يستمر تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر خلال حالة الطقس غدًا، كما يستمر نشاط الرياح غدًا بشكل يشبه طقس اليوم الإثنين، وتتوقع الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة غدًا الثلاثاء في جنوب الصعيد، بينما تكون مستقرة على أغلب الأنحاء مثل طقس اليوم، وتكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمي والمحسوسة اليوم في القاهرة وأيضًا الوجه البحري 38-40درجة، وفي جنوب الصعيد 42-43، وفى شمال الصعيد 38-40، أما في جنوب سيناء فتكون 38-41، وفى السواحل الشمالية 32 درجة للعظمي و35 درجة للمحسوسة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة هذا الأسبوع

يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي والمحسوسة في جنوب الصعيد يومي الأربعاء والخميس إلى 43-44، وترتفع الجمعة والسبت إلى 44-45 درجة، وفى شمال الصعيد تكون الأربعاء إلى 39-41، وترتفع الخميس إلى 40-42، ثم تنخفض يومي الجمعة والسبت إلى 39-41 درجة.

وتكون درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري الأربعاء إلى 38-40، ثم ترتفع الخميس إلى 39-41، وتعاود الانخفاض يومي الجمعة والسبت مرة أخرى إلى 38-40 درجة.

وتكون في جنوب سيناء الأربعاء 38-41، ثم ترتفع الخميس إلى 40-43، وتواصل الارتفاع الجمعة والسبت لتصل إلى 41-44 درجة، أما في السواحل الشمالية فتكون من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت 33-36 درجة.

وتستمر حالة الطقس هذا الأسبوع شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، ويكون الطقس في السواحل الشمالية حارا رطبا، كما يستمر وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر، ونشاط الرياح على القاهرة الكبرى وأيضًا السواحل الشمالية الغربية.

توقعات الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 45 وتنخفض ببعض المناطق

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