44 طالبًا يتنافسون على جوائز المشروع الوطنى للقراءة

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44 فائزًا أعمارهم من 6 إلى 18 سنة، من بين 3.5 مليون متسابق على مستوى طلاب ومدارس 20 محافظة، نجحوا فى الوصول إلى التصفيات النهائية بعد رحلة من المنافسة طوال عام ونصف العام، فى المشروع الوطنى للقراءة، والذى تنظمه مؤسسة البحث العلمى الإماراتية للفوز على 20 مليون جنيه جوائز فى مجالات «الطالب المثقف- القارئ الماسى- المعلم المثقف- المؤسسة التنويرية».

بعض الطلاب الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية للمسابقة

الجوائز تتراوح بين مليون جنيه للمركز الأول و50 ألف جنيه للمركز الثالث، ويتم الإعلان عن ترتيب الـ3 الأوائل فى الاحتفال الرسمى فى شهر سبتمبر المقبل.

المشروع الوطنى للقراءة فى مصر تقدم له 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والجامعات، وهم يمثلون 11.5% من أعداد طلبة المدارس والمعاهد الأزهرية وطلبة الجامعات والمعلمين.

بعض الطلاب الذين وصلوا إلى التصفيات النهائية للمسابقة

إدارة المشروع أعلنت ترتيب أسماء الفائزين فى «الطالب المثقف»، والتى تشتمل 4 فئات، الفئة الأولى: وتشمل الصفين الأول والثانى الابتدائيين، وفاز فيها 5 طلبة من الصف الثانى الابتدائى من محافظات القاهرة والوادى الجديد والفيوم والإسكندرية ودمياط، للفائز الأول منهم جائزة قدرها نصف مليون جنيه.

وتشمل الفئة الثانية الصفوف من الثالث الابتدائى إلى السادس الابتدائى، وفاز فيها 5 من الطلاب، 3 من الصف السادس، وطالب من الصف الخامس، وطالب من الصف الرابع، وهم من محافظات جنوب سيناء وقنا والإسكندرية وكفر الشيخ وأسوان، للفائز الأول منهم جائزة قدرها نصف مليون جنيه.

وضمت الفئة الثالثة الصفوف من الصف الأول الإعدادى إلى الصف الثالث الإعدادى، وفاز فيها 5 طلاب، من محافظات الإسكندرية وبنى سويف والدقهلية وسوهاج وأسوان، للفائز الأول منهم جائزة قدرها نصف مليون جنيه.

أما الفئة الرابعة فشملت الصفوف من الأول الثانوى إلى الثالث الثانوى، وفاز فيها خمسة طلاب، من محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والقاهرة والقليوبية والمنيا، للفائز الأول منهم جائزة قدرها نصف مليون جنيه. ويحصل الفائز بلقب «الطالب المثقف» على مليون جنيه، ويتم الإعلان عن اسمه فى الحفل الختامى، فى سبتمبر المقبل، كما سيعلن خلاله عن انطلاق الدورة الثانية من المشروع ليحتضن ملايين أخرى من القراء والكتب والإنجازات والأفكار.