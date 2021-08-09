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«الداخلية»: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية أعلى الطريق الدائري بالقاهرة

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«الداخلية»: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية أعلى الطريق الدائري بالقاهرة «الداخلية»: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية أعلى الطريق الدائري بالقاهرة

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أعلنت وزارة الداخلية إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بإنشاء كوبري سيارات أعلى الطريق الدائري بالقاهرة.

وذكرت الوزارة أن الإدارة العامة لمرور القاهرة تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبري سيارات لربط محور جمال عبدالناصر «التجمع الخامس» بطريق الجيش خلف مركز المنارة للمؤتمرات مروراً بأعلى الطريق الدائري، الأمر الذي يتطلب غلق مخرج محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائري (مسطح نفق الجولف) ضمن أعمال الإنشاء المشار إليها.

وشملت التحويلات المرورية أنه بالنسبة للقادم من محور جمال عبدالناصر تجاه الطريق الدائري، فسوف يسلك يميناً بشارع الأمل (المشتل) فالدوران والعودة تم يسلك يميناً بجوار فندق «تريومف ليكشري» تجاه الطريق الدائري، وبدأت الأعمال اعتبارا من الساعة 12،00 صباح اليوم الاثنين وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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