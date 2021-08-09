«الداخلية» فى أسبوع: كشف غموض 52 جريمة.. وتنفيذ 472079 حكمًا قضائيًا

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أعلنت وزارة الداخلية نتائج مجهوداتها على مستوى الجمهورية، خلال أسبوع، حيث وجهت الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

قالت الداخلية فى بيان لها: «تمكنت الحملات خلال أسبوع من ضبط فى مجال الأمن العام من استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة ضُبط خلالها 47 متهما، وبحوزتهم 23 قطعة سلاح نارى و8 قطع سلاح أبيض، و24 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 5346 حكما قضائيا متنوعا، و445 قضية متنوعة» وأضافت: «تم استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تم ضبط 273 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط والجيزة والغربية والدقهلية والسويس وبحوزتهم 143 قطعة سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة المتنوعة».

وتابعت: «تم ضبط 622 قطعة سلاح نارى، و3 تشكيلات عصابية، ضموا 10 متهمين، ارتكبوا 9 حوادث سرقة متنوعة، و35 قضية أحداث، وكشف غموض 52 حادثا متنوعا، وتنفيذ 472079 حكما قضائيا، وتم ضبط 9569 قضية تموينية متنوعة، و92302 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 81٫341٫968 جنيه».

وشددت: «وفى مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط 1438 قضية فى مجال التهرب الضريبى بمبالغ مالية بلغت 2،325،263،617، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3،529،930 جنيها.

وفى مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تحويلات مالية غير مشروعة وتعامل فى النقد الأجنبى بقيمة إجمالية بلغت 8٫601٫042 جنيها.

وأوضحت: «تم ضبط تشكيل عصابى، ضم 2 متهم، ارتكبا واقعة سرقة، وضبط 1824 قضية متنوعة، وتم ضبط 354 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و223 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و6677 قضية تموينية متنوعة، و1583 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 9834 أرجيلة، و66525 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح».

وأكدت: «فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1039 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1108 متهمين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 26،200،000 ستة وعشرين مليون ومائتين ألف جنيه تقريباً، و223961 مخالفة مرورية متنوعة، وفيما تم ضبط 12 قضية تهريب فى مجال أمن الموانئ، و64 قضية متنوعة، من أبرزها دخول الدائرة الجمركية ونصب، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 2149 قضية ومخالفة متنوعة».