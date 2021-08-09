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رسوم تجديد رخصة السيارة الملاكي 2021 .. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة

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رسوم تجديد واستخراج رخصة السيارة الملاكي 2021.. تساءل عنها عدد كبير من المواطنين على الإنترنت خلال الأيام الماضية، بعد قانون المرور الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا، ووضع شروطا في ترخيص كل سيارات حسب السعة اللترية.

«المصري اليوم» تواصل تقديم سلسلة خدماتها للقراء، وتنشر خطوات والمستندات المطلوبة والضريبة المقررة وشروط ترخيص السيارة الملاكي قبل الذهاب إلى المرور بهدف الحصول عليها دون مجهود.

خطوات تجديد رخصة السيارة والرسوم المقررة - صورة أرشيفية

750 جنيه رسم الضريبة عن كل سنة تجديد وتختلف حسب سعة اللترية لكل سيارة.

300 جنيه رسم بوليصة تأمين إجباري عن كل سنة تجديد.

225 جنيه قيمة الملصق الإلكتروني، وشامل أيضا رسم تطوير اللوحات المعدنية.

60 إلى 350 جنيه حسب السعة اللترية لكل سيارة رسوم تطوير وأنشاء منظومة النقل الذكي عن كل سنة.

بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

مستند يثبت ملكية شراء السيارة من الوكيل المعتمد.

الإفراج الجمركي ويصدر من الجهة المختصة في حالة اذا كانت السيارة تم شرائها من الخارج.

سداد قيمة الضريبة وجميع الرسوم المطلوبة حسب السعة اللترية لكل سيارة.

سداد قيمة التأمين الإجباري عن كل سنة.

تحقيق كافة شروط الأمن والمتانة في السيارة المطلوب تجديد تراخصها.

أخذ بصمة الموتور والشاسيه الخاص بالسيارة من خلال المهندس المختص.

مراجعة أورنيك الفحص السيارة وطلب فاتورة شراء.

يشترط للتجديد توافر شنطة الإسعاف والمثلث وتقدر قيمتهما 125 جنيها.

اعتماد طفاية للسيارة ويشترط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات.

التوجه لشباك الموظف المختص بعد تجهيز كافة المستندات.

تنص اللائحة الخاصة بالإدارة العامة للمرور أنه في حالة تأخير صاحب السيارة عن تجديد رخصتها في الموعد المحدد لها، يتم فرض غرامة مالية تقدر 300 جنيه مع سحب الرخصة.

المصرى اليوم

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