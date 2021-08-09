فاتن شكر مسؤول البرامج الوقائية بـ«الوطني للإيدز»: استراتيجية للقضاء على المرض نهائيًا بحلول 2030 (حوار)

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قالت الدكتورة فاتن شكر، مسؤول مراكز المشورة والبرامج الوقائية بالبرنامج الوطنى للإيدز في وزارة الصحة، إن مصر بها 17 ألفا و872 مصابا بمرض نقص المناعة البشرى «الإيدز»، بينهم 15 ألفا و491 شخصا لا يزالون على قيد الحياة.

وأضافت في حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تسجيل 1997 حالة جديدة مصابة بالمرض، موضحة محاور الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة للقضاء على مرض الإيدز بمصر نهائيا بحلول 2030، كما تحدثت عن أعداد المصابين في العالم والقارة الإفريقية وموقف مصر من المرض عالميا وإفريقيًا، ونشاط مراكز المشورة والبرامج الوقائية المقدمة للمرضى.. وإلى نص الحوار:

■ بداية ما عدد المصابين بالإيدز في مصر؟

- ما تم رصده رسميا حتى الآن في مصر بنهاية نوفمبر 2020، هو 17 ألفا و872 شخصا مصابا بمرض نقص المناعة البشرى (الإيدز)، وهذا ما تم رصده أو الإبلاغ به من قبل المصابين، ويوجد من بين العدد المسجل 15491 أحياء، فيما تم تسجيل 1997 حالة جديدة.

■ ماذا عن الموقف العالمى من المرض؟

الدكتورة فاتن شكر مسؤول مراكز المشورة والبرامج الوقائية بالبرنامج الوطنى للإيدز فى وزارة الصحة

- يوجد 37 مليونا و700 ألف مصاب حول العالم، بينهم 36 مليونا (كبار) و19 ألفا و300 سيدة و1700 طفل، فيما يتم تسجيل 1.5 مليون حالة حديثة، بينهم 1.3 كبار و660 ألف سيدة و150 ألف طفل، تحت سن 15 سنة، فيما يتم رصد 4000 حالة يوميا على مستوى العالم، لكن مصر تعد الأقل في القارة الإفريقية، حيث يتم رصد 4 آلاف حالة يوميا في العالم منها 60% في صحراء إفريقيا، كما تبلغ نسبة الأطفال أقل من 15 سنة بين المصابين 10%، و90% منهم من سن 15 سنة فأكثر، موزعة بنسبة 51% سيدات و31% شبابا من سن 15 إلى 24 سنة و20% فتيات من سن 15 إلى 24 سنة.

■ ماذا عن الهدف من إنشاء البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز؟

انفوجراف

- تم تأسيس البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بنهاية عام 1986، مع ظهور أول حالات مصابة بفيروس نقص المناعة البشرى (الإيدز) بمصر، بهدف التنسيق والإشراف على جميع الخدمات التي يتم تقديمها من خلال وزارة الصحة، وكذلك جمعيات المجتمع المدنى للمصابين بالإيدز وذويهم، كما أن جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمصابين بداية من المشورة اللازمة، والفحص المعملى والأدوية المضادة للفيروس والمتابعة الإكلينيكية والمعملية يتم توفيرها بالمجان.

■ وما محاور وأهداف استراتيجية وزارة الصحة للقضاء على المرض بحلول 2030؟

انفوجراف

- قبل الحديث عن استراتيجية القضاء على الإيدز بحلول عام 2030 كمشكلة تهدد الصحة العامة، نقوم على توفير الفحص لأكبر عدد من المواطنين، ثم ربط المصابين بمنظومة المتابعة المعملية والعلاج المضاد للإيدز، ثم دعم الانتظام على العلاج للتحكم وتثبيط الحمل الفيروسى، بالإضافة إلى المجهودات الأساسية والمستمرة لنشر المعرفة والتوعية لمنع السلوكيات المؤدية للعدوى بالفيروس، وخفض الضرر بين الفئات الأكثر عرضة،

انفوجراف

ويبلغ إجمالى الحالات المكتشفة طبقا للجنس في 2020 الإناث بنسبة 13.3% مقابل 86.79% للذكور، أما استراتيجية القضاء على الإيدز فتتضمن 4 أهداف ومحاور تشمل القضاء على العدوى بين الأطفال من خلال توفير الفحص المعملى للحوامل (مبادرة صحة الأم والجنين)، وتوفير حزمة الوقاية من نقل العدوى من الأم للجنين والطفل وتوفير أدوية الأطفال، وتوفير الفحص المبكر للأطفال وتوفير خدمات الصحة الإنجابية للسيدات المصابات، وبناء نظام متكامل ومستديم لخدمات الإيدز من خلال تعميم المعرفة والتخلص من الخرافات، والحفاظ على السرية والخصوصية، وتوفير الخدمات الصحية الشاملة، وجودة وعدالة توزيع الخدمات،

انفوجراف

فضلا عن الأنشطة والخدمات التي يتم تقديمها من خلال البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، وتشمل الوقاية حيث يتم رفع الوعى المجتمعى الخاص بالفيروس للفئات المعرضة والفئات الأكثر عرضة وفئات المجتمع المختلفة، وتقديم الحزمة الوقائية الخاصة بمنع انتقال العدوى من الأم المصابة للجنين من خلال توفير الأدوية المضادة للفيروسات القهرية للأم المصابة، والجرعة الوقائية للجنين، والامتناع عن الرضاعة الطبيعية، والتوصية بالولادة القيصرية، وتوفير الوقاية ما بعد التعرض للوخز من مصاب بفيروس نقص المناعة البشرى لمقدمى الخدمات بالمنشآت الصحية، وخدمات المشورة والفحص الطوعى من خلال 26 مركز مشورة ثابتا ومتحركا بعدد 20 محافظة، كما يتم توعية متخصصة لمقدمى الخدمات الصحية، ودعم منظمات المجتمع المدنى في مجال تقديم الخدمات الوقائية وخدمات رفع الوعى للمجتمع، وخفض الضرر والفحص والعلاج والدعم، من خلال توفير الفحص الخاص بفيروس الإيدز وتوفير الأدوية المضادة للفيروس بالمجان من خلال 14 مركز رعاية وعلاج.

■ ماذا عن الدور التثقيفى للمرضى وأسرهم؟

انفوجراف

- يتم تقديم جلسات تثقيف علاجى للمصابين وذويهم، من خلال عمل مجموعات دعم للمصابين بالإيدز وذويهم، وتقديم العلاج الخاص بالعدوى الانتهازية في مستشفيات الحميات والصدر، وبناء قدرات مقدمى الخدمات الصحية على العلاج والرعاية الخاصة بمرضى الإيدز، وتوفير التحاليل المتابعة للمصابين، مثل عدد الخلايا التائية الرباعية والعد الفيروسى مجانا لجميع المتعايشين.

■ من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض؟

انفوجراف

- مدمنو المخدرات وممارسو الجنس خارج نطاق العلاقة الشرعية.

■ نصيحة أخيرة توجهينها لمن يرفض الإفصاح عن إصابته بالإيدز بعد إجراء العينة التأكيدية؟

- لن يستطيع أن يستكمل حياته بشكل طبيعى أو إيجابى بدون الخضوع لمراكز المشورة والبرامج الوقائية الرسمية، خاصة أن الإيدز مرض سلوكى في المقام الأول، ما يتطلب سرعة القضاء على الوصم والتمييز.