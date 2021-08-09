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مدرب جيانا فاروق: الحكم المغربي تعمد حرماننا من الذهبية.. وهذه ليست المرة الأولى

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مدرب جيانا فاروق: الحكم المغربي تعمد حرماننا من الذهبية.. وهذه ليست المرة الأولى مدرب جيانا فاروق: الحكم المغربي تعمد حرماننا من الذهبية.. وهذه ليست المرة الأولى

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تحدث محمد عبدالرجال المدير الفني لمنتخب الكاراتيه ومدرب جيانا فاروق المتوجة ببرونزية أولمبياد طوكيو عن كواليس الخسارة في نصف النهائي.

وقال عبدالرجال في تصريحات تليفوزيونية: «مبروك لمصر ولينا تتويج جيانا بالميدالية، ما حدث شرف لكل رياضي ولينا جميعًا ان بنت لعبة الكاراتيه تحمل علم في حفل الختام».

وأضاف: «جيانا كانت في مجموعة صعبة جدًا، واجهنا كارثة حرمت مصر من ميدالية ذهبية تانية».

وتابع: «لاعبة الصين هي بطلة العالم، المباراة كان ليها حساسية كبيرة بسبب وجود الحكم المغربي».

وواصل: «في بينا وبين الحكم المغربي مشاكل كتير سابقة، مش عاوزين ندخل في التفاصيل، هو دايما ضد اللعيبة المصرية، بسبب اننا كسبنا اللاعبة المغربية 5-0 وعملنا عليها جيم كويس في اولمبياد طوكيو، كان عندهم أمل ان اللاعبة ابتسام المغربية تاخد ميدالية، وقدرنا نكسبها بنتيجة كويسة جدًا».

وقال: «حسينا في الملعب ان الحكم المغربي مش بيدينا حقنا في مباراة نصف النهائي، مش أول مرة يكون ضدنا، في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب قبل كدة ضايقنا بقراراته التحكيمية، وكان ضد اللاعبين المصريين».

واختتم عبدالرجال تصريحاته: «جيانا بنتي وعارفة حلمنا ايه، هي تخطت مراحل صعبة بشكل كبير، أنا بالنسبة ليها اخ وصاحب ومدرب، انا معاها من قطاع الناشئين، وصلنا اننا كنا المصنف الأول، جيانا فاروق اسطورة ومخسرتش ولا بطولة».

المصرى اليوم

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